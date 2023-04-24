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Manisa FK 2-2 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manisa FK ile Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geçen zorlu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Altınordu'nun gollerini Kerim Alıcı ve Ali Özgün kaydetti. Manisa FK'nın golleri Muhammet Taha ve penaltıdan Gakpa'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 18:12
Manisa FK 2-2 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hattını yakalamaya çalışan Manisa Futbol Kulübü ve alt sıralardan uzaklaşma çabasındaki Altınordu, Ege derbisinde yenişemedi: 2-2. Mümin Özkasap Stadı'ndaki maçta konuk Altınordu 18'inci dakikada Kerim Alıcı ve 27'nci dakikada Ali Özgün'ün golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Manisa FK, 59'uncu dakikada Muhammet Taha ve 68'inci dakikada penaltıdan Gakpa'nın golleriyle beraberliği sağladı. Erzurum FK deplasmanındaki galibiyetin ardından evinde takılan Manisa ekibi bu sonuçla 49 puanla Play-Off hattının 6 puan gerisinde kaldı. Altay derbisindeki galibiyet ve ligden çekilen Adanaspor'dan aldığı hükmen 3 puanın ardından öne geçtiği maçta fren yapan Altınordu ise son 4 haftaya 33 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR
18'inci dakikada Altınordu öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasını ceza alanında Kerim Alıcı kafayla ağlara gönderdi: 0-1.
27'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Manisa FK atağa çıkmaya çalışırken topu kapan Altınordu'da bu kez Kerim Alıcı'nın sağ kanattan pasıyla ceza sahasında buluşan Ali Özgün, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
35'inci dakikada Manisa FK'da Burak Çoban ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kaleci Ali Emre'de kaldı.
İlk yarı bu skorla bitti.
54'üncü dakikada Manisa FK'ta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fernandes'in köşeden sert şutunu Ali Emre kornere çeldi.
59'uncu dakikada Manisa FK umutlandı. Sol kanattan yapılan ortada Muhammet Taha ceza sahası çizgisinden gelişine sert bir şutla farkı 1'e indirdi: 1-2.
64'üncü dakikada Manisa FK'lı Burak Altıparmak, Altınordu ceza sahasından Emirhan'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Gürcan Hasova, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.
68'inci dakikada penaltıyı kullanan Gakpa, top ve kaleci Ali Emre'yi farklı köşelere gönderip skoru eşitledi: 2-2.
Maç başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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