Haberler TFF 1.Lig İzmir derbisinde kazanan yok

İzmir derbisinde kazanan yok

Ligde son 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç yenilmeyen Göztepe'nin serisi İzmir derbisinde devam etti. Galibiyet için sahaya çıkan ancak 1-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu golle 1 puana ulaşıp buruk bir sevinçyaşayan sarı-kırmızılılar, yenilmemezlik serisini 10 haftaya yükseltti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
İzmir derbisinde kazanan yok

Ligde son 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç yenilmeyen Göztepe'nin serisi İzmir derbisinde devam etti. Galibiyet için sahaya çıkan ancak 1-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu golle 1 puana ulaşıp buruk bir sevinçyaşayan sarı-kırmızılılar, yenilmemezlik serisini 10 haftaya yükseltti.


Spor Toto 1. Lig'de ilk iki için mücadele eden Göztepe, İzmir derbisinde karşı karşıya geldiği alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay ile 1-1 berabere kaldı. Kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi. Maçta sessizliği bozan gol 76'da Altay'ın yıldızı Marco Paixao'dan geldi. Eren'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Portekizli oyuncu ağlara yolladı ve Altay'ı 1-0 öne geçirdi. Göztepe bu gole 90+3'te Atınç ile yanıt verdi ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla Göztepe puanını 54'e, Altay ise 33'e yükseltti.

EKREM DAĞ: SONUNA KADAR DEVAM

Göztepe Teknik Direktörü Ekrem Dağ, iyi mücadele etmelerine rağmen 1 puana razı olduklarını belirterek, "İyi bir çıkışımız vardı bunu devam ettirmek istiyorduk. İlk iki şansımız azaldı ama sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Hedefimiz Süper Lig" diye konuştu.

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