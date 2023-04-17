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Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'dan play-off sözleri!

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Bandırmaspor'a 3-2 mağlup oldu. Yeşil siyahlıların teknik direktörü Taner Taşkın karşılaşma sonrası konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 19:36
Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'dan play-off sözleri!

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Taşkın, karşılaşmanın ilk yarısında çok kötü oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir haftada 3 maç oynadığımız için biraz yorgunduk. İlk yarıda sahada hiç yoktuk. İkinci devre maçı çevirme adına her şeyi yaptık. Yediğimiz üçüncü gol VAR'dan geçerli sayıldı. Bir an önce toparlanmamız lazım. Play-off'taki yerimizin çok sağlam olduğunu söyleyemeyiz. Dört maçımızın en az ikisini kazanıp play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Biz bu günleri atlatırız çünkü ikinci devre oyuncuların göstermiş olduğu reaksiyon çok önemliydi." dedi.

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