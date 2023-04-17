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Gençlerbirliği 0-0 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği evinde Altay'ı konuk etti. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 22:29 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 22:38
Gençlerbirliği 0-0 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Altay karşı karşıya geldi. Alt sıraları ilgilendiren kritik karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

Düşme hattında yer alan Gençlerbirliği puanını 28 yaptı.

Altay ise 32 puanla 13. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği, 34. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Altay, İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk edecek.

Maçtan dakikalar;

Spor Toto 1'inci Lig'de Dyorex Boluspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

2'nci dakikada ceza sahası içerisine yapılan atakta arka direkte topla buluşan Yannick Bolasie, dizinin üstüyle topa düzgün vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

44'üncü dakikada hızlı atak geliştiren Rizespor'da orta sahadan Alper Potuk'un pasını alan Amilton topu kaleye kadar sürdü. Ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton, topu ağlara gönderdi: 0-2.

77'nci dakikada ceza sahası dışından topa sert vuruş yapan Bregu'nun şutunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.

Karşılaşma deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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