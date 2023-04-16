Keçi, Horoz’a acımadı

Play-off potasınının dışında kalmak istemeyen Keçiörengücü, düşme hattındaki Denizlispor'a deplasmanda gol yağdırdı: 4-0. Ankara temsilcisi 17. dakikada Rashad ile öne geçti. 45+1'de 2-0 yapan Dembele rakibine kafa atınca kırmızı kart gördü. İkinci yarıya 10 kişi başlayan Keçiörengücü, Rashad (pen.) ve Musa ile 2 gol daha buldu.
Play-off potasınının dışında kalmak istemeyen Keçiörengücü, düşme hattındaki Denizlispor'a deplasmanda gol yağdırdı: 4-0. Ankara temsilcisi 17. dakikada Rashad ile öne geçti. 45+1'de 2-0 yapan Dembele rakibine kafa atınca kırmızı kart gördü. İkinci yarıya 10 kişi başlayan Keçiörengücü, Rashad (pen.) ve Musa ile 2 gol daha buldu.