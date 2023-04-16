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Bodrum tek attı

Bodrumspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde misafir olduğu Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 18'de penaltıdan Kenan Özer attı. Bu mücadelenin ardından Bodrumspor puanını 52'ye yükseltirken, Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 06:50
Bodrum tek attı
Bodrumspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde misafir olduğu Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 18'de penaltıdan Kenan Özer attı. Bu mücadelenin ardından Bodrumspor puanını 52'ye yükseltirken, Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı
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