Bodrum tek attı

Bodrumspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde misafir olduğu Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 18'de penaltıdan Kenan Özer attı. Bu mücadelenin ardından Bodrumspor puanını 52'ye yükseltirken, Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı
Bodrumspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde misafir olduğu Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Bodrumspor'a galibiyeti getiren golü 18'de penaltıdan Kenan Özer attı. Bu mücadelenin ardından Bodrumspor puanını 52'ye yükseltirken, Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı