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Samsunspor'un Keçiörengücü maçının biletileri 3 saat içinde tükendi

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Keçiörengücü'nü konuk edecek Samsunspor'da taraftar maça büyük ilgi gösterdi. Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Karadeniz ekibinde maç biletleri 3 saat içinde tükendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 18:09
Samsunspor'un Keçiörengücü maçının biletileri 3 saat içinde tükendi

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'un sahasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın biletleri 3 saatte satıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak Samsunspor-Ankara Keçiörengücü maçının biletleri saat 11.00'de satışa sunuldu.

Samsun ekibinin 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesinin ardından kutlamaların yapılacağı Ankara Keçiörengücü maçının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Kentin farklı yerlerine bulunan Passolig noktalarına akın eden kırmızı-beyazlılar, 3 saat içinde biletleri tüketti. 33 bin 919 koltuk kapasiteli Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda sadece konuk takımın taraftarlarına ayrılan 1700 kişilik yer kaldığı bildirildi.

Samsun ekibinin, Türkiye Futbol Federasyonu ve Ankara Keçiörengücü yetkilileri ile görüşerek konuk takıma ayrılan koltukların da ev sahibi takım taraftarlarına açılması için çalıştığı öğrenildi.

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