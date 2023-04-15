Denizlispor 0-4 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Denizlispor evinde Keçiörengücü'yü konuk etti.
Keçiörengücü deplasmandan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı almayı başardı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri; 17. ve 83. dakikalarda ikisi penaltıdan R.Muhammed, 45+1'de M.Dembele ve 85. dakikada Musa Aktaş kaydetti.
Keçiörengücü'nde 2. golü atan M.Dembele 45+3'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla 17 puanda kalan Denizlispor Spor Toto 1. Lig'e veda etti.
Keçiörengücü puanını 50 yaparak maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.