Haberler TFF 1.Lig Denizlispor 0-4 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Denizlispor 0-4 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Denizlispor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Keçiörengücü 3 puanı 4 golle aldı ve play-off yolunda haftayı kayıpsız kapattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 22:58
Denizlispor 0-4 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Denizlispor evinde Keçiörengücü'yü konuk etti.

Keçiörengücü deplasmandan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı almayı başardı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri; 17. ve 83. dakikalarda ikisi penaltıdan R.Muhammed, 45+1'de M.Dembele ve 85. dakikada Musa Aktaş kaydetti.

Keçiörengücü'nde 2. golü atan M.Dembele 45+3'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla 17 puanda kalan Denizlispor Spor Toto 1. Lig'e veda etti.

Keçiörengücü puanını 50 yaparak maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.

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