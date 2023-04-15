Bodrumspor Tuzla’ya bilendi

Spor Toto 1. Lig'de son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Play-Off hattındaki Bodrumspor, bugün Tuzlaspor'a konuk olacak. Son 2 deplasmanda sınavında Bandırmaspor'u 4-0, Boluspor'u 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar, dış sahada üst üste 3'üncü galibiyetini alarak, Süper Lig iddiasını sürdürmek istiyor.
Spor Toto 1. Lig'de son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Play-Off hattındaki Bodrumspor, bugün Tuzlaspor'a konuk olacak. Son 2 deplasmanda sınavında Bandırmaspor'u 4-0, Boluspor'u 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar, dış sahada üst üste 3'üncü galibiyetini alarak, Süper Lig iddiasını sürdürmek istiyor.