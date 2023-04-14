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Süper Lig aşkına

İkinci sıra kapışmasında Rizespor, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada Sakarya’yı 90+11’de Bolasie’nin penaltı golüyle devirerek averajla 2. sıraya yükseldi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 06:50
Süper Lig aşkına
Samsunspor'un Süper Lig'i garantilediği Spor Toto 1. Lig'de, ikinci sırayı kapma savaşı sürüyor. Bu taliplilerden Rizespor ve Sakaryaspor, kozlarını Rize'de paylaştı. İlk yarıda Benhur'un bir topunun direkten döndüğü maçta devre golsüz bitti. İkinci yarıda 52'de Dimitrov, Sakarya ekibini öne geçirdi. 55'te Mary eşitliği sağladı. 90+11'de ise VAR'dan penaltı çıktı ve Bolasie, takımını 2. sıraya taşıdı. Atmacalar, 2. sıra için çekiştiği Sakaryaspor ve Eyüpspor'a karşı ikili averaj üstünlüğü de sağlayıp, Süper Lig yolunda dev bir adım attı.
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