İzmir derbisini Altınordu aldı

Spor Toto 1. Lig'de dün oynanan İzmir derbisinde Altınordu, Altay'ı 90+8'de attığı golle yendi. Altınordu 46'da Emircan ile 1-0 öne geçti. 49'da Altay'da Zeki kırmızı gördü. 54'te Naderi skoru 1-1 yaptı. 90+8'de Ali Özgün Altınordu'ya 3 puanı getirdi.
SporToto 1. Lig'de dün oynanan İzmir derbisinde Altınordu, Altay'ı 90+8'de attığı golle yendi. Altınordu 46'da Emircan ile 1-0 öne geçti. 49'da Altay'da Zeki kırmızı gördü. 54'te Naderi skoru 1-1 yaptı. 90+8'de Ali Özgün Altınordu'ya 3 puanı getirdi.