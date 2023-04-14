Gümbür gümbür geliyoruz

Süper Lig'e yükselen Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, iddialı konuştu. Yıldırım, "İnşallah Samsunspor daha uluslararası bir başarısı olmadan uluslararası arenada adından söz ettirecek. Bize de bu yakışır. Samsunspor gümbür gümbür gelecek" dedi.
Süper Lig'e yükselen Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, iddialı konuştu. Yıldırım, "İnşallah Samsunspor daha uluslararası bir başarısı olmadan uluslararası arenada adından söz ettirecek. Bize de bu yakışır. Samsunspor gümbür gümbür gelecek" dedi.