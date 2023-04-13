Eyüpspor'da Zafer Turan dönemi sona erdi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Sayın Turan'a katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Eyüpspor, 27 Mart'ta takımın başına getirilen Turan yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Zafer Turan, 2019-2022 yıllarında da İstanbul ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.