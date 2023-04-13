Çaykur Rizespor 2-1 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. haftada kritik mücadelede Çaykur Rizespor, Sakaryaspor'u konuk etti.

Süper Lig'e yükselmek için mücadele eden iki takım arasındaki mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Çaykur Rizespor oldu.

Karşılaşmada Sakaryaspor'un tek golü 52. dakikada Dimitrov'un ayağından geldi.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri ise 55. dakikada J. Mary ve 90+11'de penaltıdan Bolasie kaydetti.

Bu maçın ardından Çaykur Rizespor 57 puanla 2. sıraya yerleşti.

Sakaryaspor ise 55 puanla 4. sırada bulunuyor.

SARPER BARIŞ SAKA KARTLARI KARIŞTIRDI

Rizespor-Sakaryaspor maçının hakemi Sarper Barış Saka, Sakaryasporlu Nalepa'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Daha sonrasında kartları karıştırdığını fark eden Saka, kararını düzelterek Nalepa'ya sarı kart çıkardı.