Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Altay - Altınordu maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 32. hafta maçında Altay ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Altınordu maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Altay - Altınordu CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...