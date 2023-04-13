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Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Altay ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 11:07 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 11:12
Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Altay - Altınordu maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 32. hafta maçında Altay ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Altınordu maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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