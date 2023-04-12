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Samsun şampi...

Samsunspor Awuku’nun kendi kalesine attığı golle kazanarak zirvedeki yerini perçinledi. Kuzeyin Kralı, bir maç daha alırsa Süper Lig’e çıkacak!

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Samsun şampi...

Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Samsunspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Geçen hafta Göztepe önünde 20 maçlık yenilmezlik serisi biten kırmızı-beyazlılar, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2. dakikada Awuku'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 yendi.

En yakın rakibine 9 puan fark atan Samsunspor, 2 hükmen galibiyetle birlikte 72 puanı garantiledi.

3 PUAN YETİYOR

38'de Samsunspor'un Tanque ile attığı gol, 90+8'de ise Tuzlaspor'un Adeniyi ile kaydettiği gol VAR kararıyla iptal edildi. Sahadan galibiyetle ayrılan Samsunspor puanını 66'ya yükseltti. Kalan 5 maçın 2'sini hükmen geçecek Samsunspor, oynayacağı 3 maçtan birini kazanırsa rakiplerine bakmadan Süper Lig'e yükselecek.

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