Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı sonrası Zafer Turan: Üzücü sonuçla karşılaştık

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç sonucundan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Turan, "Maçtan önce bunları düşünmediğimiz bir maç sonucu ile karşılaştık. Çok kötü başladık. Rakip çok dirençli başladı. Tepki veremedik. Oyunu domine etmek istiyorduk. Topun bizde kalmasını sağlayıp pozisyonlar bulmak istiyorduk. Mücadele gücünüz zayıflayınca maçta sıkıntılar oluyor. Rakibe tamamen orta sahayı kaptırdık. Dezavantajla maçı tamamladık. Buna rağmen birçok pozisyonumuz vardı. Değerlendirsek maçı çevirebilirdik, değerlendiremedik. Üzücü sonuçla karşılaştık. Bundan sonra 5 maç var. 5 maçı da kazanabilecek gücümüz var. Kazanırsak hedefe ulaşacağımızı da biliyoruz. Sezonun sonunda inşallah istediğimiz sonuca ulaşırız" şeklinde konuştu.