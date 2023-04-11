Haberler TFF 1.Lig Samsunspor 1-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Samsunspor 1-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Samsunspor evinde Tuzlaspor'u ağırladı. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golü Awusu (K.K) attı. Karşılaşmada iki takımın da birer golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 22:46 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 22:46
Samsunspor 1-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.

19 Mayis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Maçın 2. dakikasında Awusu'nun kendi kalesine attığı golle üç puanı alan Samsunspor, Eyüpspor'dan maç fazlasıyla 9 puan öne geçmeyi başardı.

Samsunspor bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta ise Samsunspor Keçiörengücü'nü konuk ederken Tuzlaspor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKiKALAR
2'nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Fofana'nın içeriye çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Philip Gameli Awuku topu kendi kalesine gönderdi: 1-0

29'uncu dakikada gelişen Tuzlaspor atağında topla buluşan İseka'nın şutu ağlarla buluştu. Ancak gol VAR'dan ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

37'nci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Douglas Tanque'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem yine VAR'da pozisyonu izleyerek faul gerekçesiyle golü iptal etti.

53'üncü dakikada Celil'in ortasında iyi yükselen Douglas Tanque'nin kafa vuruşunu kaleci kornere tokatladı.

90+9'uncu dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun çizgiden getirdiği topu arka direkte Adeniyi ağlarla buluşturdu. Ancak öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol VAR incelemesnin ardından iptal edildi.

Karşılaşmayı Yılport Samsunspor 1-0 kazandı.

DİĞER
EXXEN TV CANLI İZLE | 11 Nisan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları Exxen TV canlı yayın izle linki BURADA
Son dakika: Gerekçeli karar Resmi Gazete'de! Milletvekili seçilemeyecekler isim isim yayımlandı
Sacha Boey milli takım tercihini yaptı!
Sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrumspor ve Pendikspor birer puanla yetindi
Özkayımoğlu: Futbolcularımı alınlarından öpüyorum
Sağlık Bakanlığı 2023/5 KPSS tercih sonuç ekranı
EYT'liye bayram ikramiyesi var mı?
TCG Anadolu özellikleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuzla'yı deviren Samsunspor şampiyonluğa koşuyor! Tuzla'yı deviren Samsunspor şampiyonluğa koşuyor! 22:45
Chelsea Ben Chilwell ile uzattı! Chelsea Ben Chilwell ile uzattı! 22:41
Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve... Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve... 21:32
Benfica - Inter | Manchester City - Bayern Münih | CANLI Benfica - Inter | Manchester City - Bayern Münih | CANLI 21:28
Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması! 19:35
Sacha Boey milli takım tercihini yaptı! Sacha Boey milli takım tercihini yaptı! 19:08
Daha Eski
Tolunay Kafkas'tan flaş Arda Güler açıklaması! Tolunay Kafkas'tan flaş Arda Güler açıklaması! 19:02
Flamengo'da Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! Flamengo'da Vitor Pereira ile yollar ayrıldı! 18:55
Trabzonspor paylaştı! Derbi öncesi müjde Trabzonspor paylaştı! Derbi öncesi müjde 18:46
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda rekor hedefleniyor 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda rekor hedefleniyor 18:30
Bodrumspor ve Pendikspor birer puanla yetindi Bodrumspor ve Pendikspor birer puanla yetindi 18:10
Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! Transferi... Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! Transferi... 17:05