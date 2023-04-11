Samsunspor 1-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.

19 Mayis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Maçın 2. dakikasında Awusu'nun kendi kalesine attığı golle üç puanı alan Samsunspor, Eyüpspor'dan maç fazlasıyla 9 puan öne geçmeyi başardı.

Samsunspor bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltirken Tuzlaspor ise 34 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta ise Samsunspor Keçiörengücü'nü konuk ederken Tuzlaspor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKiKALAR

2'nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Fofana'nın içeriye çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Philip Gameli Awuku topu kendi kalesine gönderdi: 1-0



29'uncu dakikada gelişen Tuzlaspor atağında topla buluşan İseka'nın şutu ağlarla buluştu. Ancak gol VAR'dan ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



37'nci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Douglas Tanque'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem yine VAR'da pozisyonu izleyerek faul gerekçesiyle golü iptal etti.



53'üncü dakikada Celil'in ortasında iyi yükselen Douglas Tanque'nin kafa vuruşunu kaleci kornere tokatladı.



90+9'uncu dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun çizgiden getirdiği topu arka direkte Adeniyi ağlarla buluşturdu. Ancak öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol VAR incelemesnin ardından iptal edildi.



Karşılaşmayı Yılport Samsunspor 1-0 kazandı.