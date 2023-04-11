Süper Lig için geri sayıma geçen Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, iddialı açıklamalar yaptı. Bugün Tuzlaspor'u konuk edecek kırmızıbeyazlı ekibin teknik patronu Eroğlu, iki galibiyetin Süper Lig için yeteceğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Avantajımız hala devam ediyor. Bizim isteğimiz futbolcularımızla beraber bir an önce şampiyonluğu şehre armağan etmek. Sezon başında verdiğimiz o sözü yerine getireceğiz" dedi.

TARAFTARLA BÜTÜNLEŞECEĞİZ

Kırmızı beyazlı taraftarları Tuzlaspor maçına davet eden Eroğlu, "Tuzlaspor'a saygı duyuyoruz. Ancak biz her takımı yenebilecek güçte bir takımız. Tüm taraftarımızı Tuzlaspor ile oynayacağımız maça davet ediyorum. Taraftarımızla tek vücut olarak bu maçı galibiyetle kapatacağımıza inanıyorum. Ardından bay haftamız olacak. Çocuklara dinlenmeleri için 2 gün izin vereceğiz. Keçiörengücü maçında da taraftarımıza çifte bayram yaşatacağımıza inanıyorum."

KAPALI GİŞE OYNAYACAK

Samsunspor taraftarları Tuzlaspor mücadelesine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri tamamen tükendi. Şampiyonluk yolunda taraftarlarından tam destek alan kırmızı-beyazlılar, Tuzlaspor maçına kapalı gişe çıkacak.