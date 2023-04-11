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Bodrum’da kritik randevu

Ligde play-off hattında yer alan Bodrumspor ile Pendikspor bugün 16.00'da kozlarını paylaşacak. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kazanarak üst sıralarda kalmak istediklerini söyledi. Taşdemir, "Son iki maçımızı kazandık. Bu iyi performansımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Bodrum’da kritik randevu
Ligde play-off hattında yer alan Bodrumspor ile Pendikspor bugün 16.00'da kozlarını paylaşacak. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kazanarak üst sıralarda kalmak istediklerini söyledi. Taşdemir, "Son iki maçımızı kazandık. Bu iyi performansımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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