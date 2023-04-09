Haberler TFF 1.Lig Altay'da teknik sorumlu Dilaver Mutlu: Maça mağlup başlamak kolay değil

Altay'da teknik sorumlu Dilaver Mutlu: Maça mağlup başlamak kolay değil

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Altay deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası konuşan Altay'ın teknik sorumlusu Dilvaer Mutlu, hedeflerinin Altınordu maçı olduğunu ifade etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 19:11
Altay'da teknik sorumlu Dilaver Mutlu: Maça mağlup başlamak kolay değil

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Altay deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası konuşan Altay'ın teknik sorumlusu Dilvaer Mutlu, hedeflerinin Altınordu maçı olduğunu ifade etti.

"Buradan da puan ya da puanlar almak istiyorduk ama maçın başında erken bir gol yiyerek mağlup başlamak da kolay değil. Daha sonra maçı dengeledik, ikinci yarı oyuncumuz atılmasaydı düzenimiz bozulmayabilirdi. Buradan puan almak istiyorduk ama olmadı, hedefimiz önümüzdeki Altınordu maçı." ifadelerini kullandı.

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