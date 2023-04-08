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Sakarya’da hasret bitti

Zirve yarışı yapan Sakaryaspor, taraftarına kavuşuyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Sakarya’da hasret bitti

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürmek isteyen Sakaryaspor, bugün evinde Play-Off'u hedefleyen Manisa FK'yı konuk edecek. Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan yeşil-siyahlılar, geçen haftaki Altay yenilgisini telafi etmek istiyor. Öte yandan Sakarya ekibi, Manisa FK maçıyla birlikte taraftarına iki maç sonra kavuşacak. Tatangalar, Yılport Samsunspor'la 9 Mart'taki maçtan sonra çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.


Sakaryaspor, son 12 maçta 10 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

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