Dönüyoruz!

Spor Toto 1. Lig'de bugün Göztepe ile karşılaşacak olan Samsunspor'da takım kaptanlarından Yusuf Abdioğlu, çocukken tribünden desteklediği şehrinin takımı ile şampiyonluk yaşamak istiyor. 33 yaşındaki stoper, Samsunspor'un 11 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirmek istediklerini belirtip buna mutlaka ulaşacaklarını kaydetti.



SAMSUN'UN ÇOCUKLARI

Yusuf "Aslında Süper Lig de bizi özlemiştir diye düşünüyorum. Gerçekten büyük camialar birbirini özler, düşman da olsalar birbirini özler. Çünkü o maçlarda seyir zevki yüksek olur, Samsunspor geri dönüyor. Küllerinden doğup geri dönüyor. Biz inşallah bunun fitilini yakanlar olduk. Artık Samsun'un çocukları Samsunspor'u tutacak" diye konuştu.

Yusuf: Gerçekten karakterli bir takımımız var, sahada kötü de oynasak bu karakteri sahaya yansıtıp galip geliyoruz.