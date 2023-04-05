Gençlerbirliği'nin yeni hocası Sinan Kaloğlu!

Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı'nın yerine teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
HOŞ GELDİN SİNAN KALOĞLU— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 5, 2023
Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır.
Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
Gençlerbirliği Spor Kulübü pic.twitter.com/Qn3UgqKRUS