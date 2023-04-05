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Gençlerbirliği'nin yeni hocası Sinan Kaloğlu!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, yollarını ayırdığını teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine bu göreve Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 12:52
Gençlerbirliği'nin yeni hocası Sinan Kaloğlu!

Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı'nın yerine teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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