Gençlerbirliği'nin yeni hocası Sinan Kaloğlu!

Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı'nın yerine teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ve ekibine hoş geldin diyor yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.