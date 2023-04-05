Eroğlu ile devam

Spor Toto 1. Lig lideri Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı konuştu. Başkan Yıldırım, "Hüseyin Eroğlu hocamızla Spor Toto Süper Lig'de devam edeceğim. İlk sene Süper Lig'de hedefimiz ilk 10'da kalmak olacak. Akademiyi kurdum. İlk 11'de az yabancı ama kaliteli yabancı oynatacağım" dedi.

AVRUPA HEDEFİ

Süper Lig'e çıkmaları halinde çok güçlü bir kadro kuracaklarını vurgulayan Yıldırım, "Planımızda Avrupa'da güçlü olmak ve Atatürk'lü armaya yakışır performans ortaya koymak var. Türkiye'de benzersiz, kendini bilime adamış transfer politikası yapacağız. Çok güçlü kadromuz olacak. Adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz" diye umut dağıttı.