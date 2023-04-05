Altay'da Paixao dalya peşinde

Siyah-beyazlılara 2018-2019 sezonunda gelen deneyimli futbolcu, İzmir ekibinde çok önemli başarılara imza attı. Son 5 sezondur Altay forması giyen Portekizli resmi maçlarda toplam 99 gol attı. Bir gol daha üretmesi halinde 100'ler kulübüne girecek Paixao, 3 kez üst üste gol kralı olarak tarihe geçti.



Deplasmanda 4-2 kazanılan Erzurumspor FK maçında 2 kez fileleri sarsıp, 1 golü ise rakip oyuncuya çarptığı için sayılmayan 38 yaşındaki futbolcu, 2018-2019'da 33 maçta 29 gol atarak ilk kez krallık tacını giydi. Paixao ertesi sene de kaldığı yerden devam etti. Altay'la 2019-2020 sezonunda yine 33 müsabakaya çıkan oyuncu 22 golle ikinci kez gol kralı olmayı başardı. Paixao, 2020-2021'de ise çifte mutluluk yaşadı. O sezon da 33 maçta 22 kez sevinç yaşayan Paixao yine gol kralı oldu ve Altay'la Play-Off şampiyonluğu yaşayıp Süper Lig'e yükseldi.



KRALLIKTA YİNE ZİRVEDE

Paixao, İstanbul'da Altınordu ile oynanan Play-Off finalinde Altay'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Marco Paxiao'nun Altay'la Süper Lig macerası ise istediği gibi gitmedi. Geçen sezon Süper Lig'de boy gösteren İzmir temsilcisinde genelde yedek kulübesinde bekleyen Paixao 23 maça çıkıp 2 gol attı. Paixao ayrıca bir dönem süresiz kadro dışı bırakıldı. Bu sezon yeniden takımın banko oyuncusu olan Paixao 27 maçta 17 gol atıp Sakaryasporlu Kasongo ile birlikte krallıkta ilk sırayı aldı. Altay Kulübü ise resmi sosyal medya hesaplarından Paixao'nun krallık tacı giymiş ve tahta oturmuş fotoğrafını paylaştı.