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İşimiz mücadele

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Süper Lig şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "İlk ikide yer alıp Süper Lig'e çıkmak ilk hedefimiz elbette. Bunu yapamazsak play off'tan yükselmek için gereken tüm mücadeleyi sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı. Özköylü ayrıca Samsunspor mağlubiyetini önlerindeki maçta telafi edeceklerini iddia etti. Usta çalışırıcı, "Zaman zaman düşüşleri her takım yaşıyor. İyi bir oyuncu grubumuz var. Kendimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 06:50
İşimiz mücadele
Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Süper Lig şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "İlk ikide yer alıp Süper Lig'e çıkmak ilk hedefimiz elbette. Bunu yapamazsak play off'tan yükselmek için gereken tüm mücadeleyi sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı. Özköylü ayrıca Samsunspor mağlubiyetini önlerindeki maçta telafi edeceklerini iddia etti. Usta çalışırıcı, "Zaman zaman düşüşleri her takım yaşıyor. İyi bir oyuncu grubumuz var. Kendimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.
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