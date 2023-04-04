Gözü rekorda

SporToto 1. Lig'de lider durumda olan Samsunspor, 20 maçtır yenilmiyor. Kırmızı-Beyazlı ekip hem Süper Lig'e çıkmak hem de bu ligde Karabükspor'a ait olan 24 maçlık yenilmeme rekorunu kırmak istiyor. Karadeniz ekibi böylece, 8'inci şampiyonluğunu yeni bir rekorla taçlandırmak istiyor. 1. Lig'de 30. hafta geride kalırken Samsunspor en yakın rakibinin 10 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Son 7 maçının tamamının kazanan Kırmızı-Beyazlı takım 1984-85 sezonunda Tanju Çolak, Fatih Uraz, Emin Kar, Rıfat Benli gibi oyuncularının olduğu kadro ile 26 maç boyunca yenilgi yaşamamıştı. Bu süreçte 17 galibiyet alırken 9 kez de berabere kalmıştı.