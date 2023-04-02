Manisa FK'da Yalçın Koşukavak Gençlerbirliği maçını değerlendirdi!

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı iki farklı bölümde değerlendirebileceklerini belirterek, ilk yarıda etkisiz bir oyun oynadıklarını, ikinci devrede ise yaptıkları oyuncu ve diziliş değişikliğiyle üstünlüğü ele geçirdiklerini dile getirdi.

Genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarına dikkati çeken Koşukavak, "Bugün kazandığımız için mutluyum. Ligin boyu kısaldıkça müsababakaların da zorluk derecesi artıyor. Genç oyuncuların da ligin bu son bölümünde performans eğrileri çok dalgalı oluyor. Onlar da zamanla bu tecrübeyi kazanıp, istikrarlı bir performans sergileyecek." diye konuştu.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, haftalardır iyi mücadele etmelerine rağmen arzu ettikleri puanları alamadıklarını aktararak, "Bugünkü maçta sahada oynanan oyunun maalesef karşılığını alamadık. İlk yarıda rakibe pozisyon vermedik, hatta devreye girmeden değerlendiremediğimiz net bir pozisyonla oyunu koparabilirdik. Onu da atsa bambaşka bir ikinci yarı olacaktı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda üstünlüğü rakiplerine bıraktıklarını dile getiren Dalcı, "İkinci devre tamamen senaryo değişti, devrenin başında golü yedik, son bölümde de duran toptan yediğimiz golle kaybettik. Haftalardır iyi olmamıza rağmen almamız gereken puanları alamadığımız için üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.