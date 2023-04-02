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Göz-Göz coştu

Denizli engelini Yalçın ve Mamah ile aşan İzmir ekibi, seriyi 3 maça çıkarttı. 44 puanla play-off hattını takibi sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
Göz-Göz coştu

Spor Toto 1. Lig'de play-off iddiasını sürdüren Göztepe, lige tutunma mücadelesi veren Denizlispor'a konuk oldu. İzmir ekibi, Yalçın Kayan ve Mamah'ın golleriyle 2-0 kazandı. Denizli, 90+6'da Mayi'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi bitirdi. Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alan Göztepe, 44 puana yükselerek play-off potasını takibe devam etti. 17 puanlı Denizlispor ise lige tutunma yarışında ağır yara aldı.

Çıkışımız devam edecek

Göztepe'de teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduğunu söyledi. Oyuncularını kutlayan Özkayımoğlu, "Maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Yine gol yemeden altı pozisyon bulup 3 puanla döndük. Seriyi sürdürerek playoff'a kalmayı istiyoruz" dedi.

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