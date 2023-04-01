Samsunspor 4-2 Pendikspor (Maç sonucu - ÖZET)

Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Samsunspor henüz 2. dakikada Tanque ile 1-0 öne geçti. 5. dakikada Alim Öztürk'ün kırmızı kartla oyundan atılması sonrası 10 kişi kalan Samsunspor 31'de yine Tanque'nin ayağından gelen golle skoru 2-0'a getirdi.

45'te Regattin ile farkı bire indiren konuk ekip Pendikspor 56'da Kappel ile skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

Maçın sonlarına doğru baskılarını artıran Samsunspor 82'de Zeki Yavru ile 3-2 öne geçti, 90'da Yusuf Abdioğlu son sözü söyledi: 4-2.

Ligde son 7 maçını kazanan, 20 maçtır da kaybetmeyen lider Samsunspor puanını 63'e yükseltti ve Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Altı maç sonra kaybeden Pendikspor ise 50 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Samsunspor 7 Nisan Cuma günü Göztepe'ye konuk olacak; Pendikspor ise 11 Nisan Salı günü Bodrumspor deplasmanına çıkacak.