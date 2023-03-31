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Erzurumspor FK - Altay maçında ilginç anlar! Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı

Spor Toto 1. Lig'in 29'uncu haftasında Erzurumspor FK ile Altay karşı karşıya geldi. 4-2 Altay'ın üstünlüğüyle tamamlanan maçın son anlarını ilginç anlara sahne oldu. Maçın hakemi Burak Olcar, maçı bitirdikten sonra futbolcuları geri çağırdı. İşte o anlar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 10:09
Erzurumspor FK - Altay maçında ilginç anlar! Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK evinde Altay'ı ağırladı.

Erzurumspor FK - Altay maçında ilginç anlar! Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı deplasman ekibi Altay 4-2 kazandı.

Erzurumspor FK - Altay maçında ilginç anlar! Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı

Karşılaşmanın son dakikaları ilgiç anlara sahne oldu.

Erzurumspor FK - Altay maçında ilginç anlar! Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı

Heyecan dolu maçın son dakikalarında maçın hakemi Burak Olcar'ın yaptığı hata sonrası ortalık karıştı.

Erzurumspor FK - Altay maçında ilginç anlar! Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı

Müsabakanın orta hakemi Burak Olcar, maçı bitirdikten sonra yeniden futbolcuları sahaya geri çağırdı.

Erzurumspor FK - Altay maçında ilginç anlar! Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı

ALTAY GOLÜ ERKEN BULDU

5'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunu ön direkteki İbrahim Öztürk arkaya aşırttı. Topla buluşan Naderi'nin sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

Erzurumspor FK - Altay maçında ilginç anlar! Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı

8'inci dakikada Erzurumspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen hücumda Celal'in pasında topla buluşan Rosheuvel, ceza sahasına girerken sağ ayağıyla sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

Erzurumspor FK - Altay maçında ilginç anlar! Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı

47'nci dakikada Deniz Kadah orta sahada kazanılan top ile ceza sahasına doğru ilerledi ve pasını sol kanttan gelen Tolga'ya aktardı. Tolga'nın ortasında topla buluşan Paixao, dar açıdan yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Erzurumspor FK - Altay maçında ilginç anlar! Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı

51'inci dakikada Erzurumspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Eren Tozlu'nun sol alt köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Erzurumspor FK - Altay maçında ilginç anlar! Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı

78'inci dakikada bu kez Altay penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Paixao kaleci Göktuğ'u ters köşeye yatırdı ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-3.

Erzurumspor FK - Altay maçında ilginç anlar! Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı

88'inci dakikada Naderi ceza sahasına girikten sonra pasını sağ çaprazdaki Paixao'ya aktardı. Paixao'nun aşırtma vuruşunda savunmanın çabası yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 2-4 Mücadele Altay'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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