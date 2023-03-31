Erzurumspor FK - Altay maçında ilginç anlar! Hakem maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK evinde Altay'ı ağırladı.
Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı deplasman ekibi Altay 4-2 kazandı.
Karşılaşmanın son dakikaları ilgiç anlara sahne oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK evinde Altay'ı ağırladı.
Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı deplasman ekibi Altay 4-2 kazandı.
Karşılaşmanın son dakikaları ilgiç anlara sahne oldu.
Heyecan dolu maçın son dakikalarında maçın hakemi Burak Olcar'ın yaptığı hata sonrası ortalık karıştı.
Müsabakanın orta hakemi Burak Olcar, maçı bitirdikten sonra yeniden futbolcuları sahaya geri çağırdı.
ALTAY GOLÜ ERKEN BULDU
5'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunu ön direkteki İbrahim Öztürk arkaya aşırttı. Topla buluşan Naderi'nin sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.
8'inci dakikada Erzurumspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen hücumda Celal'in pasında topla buluşan Rosheuvel, ceza sahasına girerken sağ ayağıyla sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-1.
47'nci dakikada Deniz Kadah orta sahada kazanılan top ile ceza sahasına doğru ilerledi ve pasını sol kanttan gelen Tolga'ya aktardı. Tolga'nın ortasında topla buluşan Paixao, dar açıdan yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
51'inci dakikada Erzurumspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Eren Tozlu'nun sol alt köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
78'inci dakikada bu kez Altay penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Paixao kaleci Göktuğ'u ters köşeye yatırdı ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-3.
88'inci dakikada Naderi ceza sahasına girikten sonra pasını sağ çaprazdaki Paixao'ya aktardı. Paixao'nun aşırtma vuruşunda savunmanın çabası yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 2-4 Mücadele Altay'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.