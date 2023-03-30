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Tanque iddialı

Boluspor maçında 14 dakikada hat-trick yapan Samsun'un yıldızı, "Süper Lig'deki forvetlerden hiçbir eksiğim yok" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Tanque iddialı

Spor Toto 1. Lig'de 5-1'lik Boluspor galibiyeti sonrasında liderliğini perçinleyen Yılport Samsunspor'da Brezilyalı golcü Tanque, iddialı açıklamalarda bulundu. Bolu'ya 14 dakikada hat-trick yapan 29 yaşındaki golcü, ülke medyasına Portekiz'de Paços'ta beraber çalıştığı Portekizli teknik direktör Pepa'nın Cruzeiro'nun başına geçmesiyle ilgili konuşurken, takımı Samsunspor'la devam etmek istediğini söyledi.

YILDIZLARA GÖZDAĞI

Pepa'yla, Paços'un tarihinde ilk kez 5. olduğu sezonda takımın en fazla gol atan ismi olan tecrübeli forvet, şunları söyledi: "Pepa çağırırsa da dönmem. Brezilya'ya gitmeyeceğim. Önce Süper Lig'e yükselmeyi, ardından da orada değerimi kanıtlamayı istiyorum. Süper Lig'de forma giyen forvetlerden eksiğim olmadığını görmek beni sevindiriyor. Bahsettiğim forvetler de Batshuayi, İcardi."

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