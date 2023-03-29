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Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'dan şampiyonluk sözleri!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunpor'un teknik direktör Hüseyin Eroğlu, şampiyonluk kupasının Samsun kentine getireceklerini söyledi. Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsunspor'un yakaladığı başarının tüm kente ait olduğunu söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:47
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'dan şampiyonluk sözleri!

Samsunspor'da göreve geldiğinde 9 puanla 7'inci sırada yer aldığını ve 22 maç sonunda en yakıp rakipleri Eyüpspor'a 7 puan fark attıklarını hatırlatan Eroğlu, şunları dile getirdi:

"Samsunspor'da yaşanan bu değişimdeki en büyük pay, Samsun kentine ait. Şehirdeki sinerji, enerji ve güç kıvılcımı bugün artık dev bir ateşe dönüştü. Göreve geldiğimiz 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldık. Hemen ardından Pendikspor ile deplasmanda oynayacağımız maç öncesi Samsun kentinin gerçek gücünü gördük. Evlerden sokaklara, oradan tribüne ve bizlere kadar yansıyan bu güç bize önce Pendik maçını kazandırdı sonrasında da bizi bu noktaya taşıyan seri geldi. En kritik maçlarımızda bu gücü hep arkamızda hissettik."

Eroğlu, başarıdaki payının en sonda olduğun ifade ederek, "Samsun kenti, Başkanımız Yüksel Yıldırım, İcra Kurulumuz, idari kadromuz, futbolcu grubumuz ile vefakar kulüp çalışanlarımız, geldiğimiz noktanın gerçek mimarlarıdır. Herkes, bir saatin dişlileri gibi kusursuz çalıştı. Bizlere de akrep ve yelkovan gibi sadece doğruyu göstermek kaldı. 19 maçlık yenilmezlik serisi ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı olduk. Artık saat şampiyonluk zamanını göstermeye başladı. Göreve geldiğim gün söylediğimin tekrar altını çiziyorum, bu kupa Samsun kentinin olacak!" diye konuştu.

22 MAÇTA 15 GALİBİYET
Yılport Samsunpor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte çıktığı 22 maçta 15 galibiyet 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Samsun temsilcisi, söz konusu dönemde 51 puan toplayarak maç başı 2,3 puan ortalamasına ulaştı.

Ligde 53 puanla ikinci sırada bulunan Eyüpspor'un 7 puan önünde yer alan kırmızı-beyazlı ekip, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

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