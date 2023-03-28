Eyüpspor’da Üzülmez gitti

Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını duyurdu. "Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Üzülmez'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi. Rizespor'a 1-0 yenilen Eyüpspor'da taraftarlar teknik direktör Üzülmez'i istifaya davet etmişti.
Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını duyurdu. "Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Üzülmez'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi. Rizespor'a 1-0 yenilen Eyüpspor'da taraftarlar teknik direktör Üzülmez'i istifaya davet etmişti.