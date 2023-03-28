Haberler TFF 1.Lig Eyüpspor’da Üzülmez gitti

Eyüpspor’da Üzülmez gitti

Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını duyurdu. "Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Üzülmez'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi. Rizespor'a 1-0 yenilen Eyüpspor'da taraftarlar teknik direktör Üzülmez'i istifaya davet etmişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
Eyüpspor’da Üzülmez gitti
Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını duyurdu. "Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Üzülmez'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz" denildi. Rizespor'a 1-0 yenilen Eyüpspor'da taraftarlar teknik direktör Üzülmez'i istifaya davet etmişti.
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