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Göztepe çıkışa geçti

Deplasmanda Tuzla’yı 2-0 yenen Göztepe, son 7 maçta 4. galibiyetini aldı ve play-off yolunda umutlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Göztepe çıkışa geçti

Göztepe, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek ligde oynadığı son 7 maçta 4. galibiyetine imza atarak playoff hattı ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. İzmir temsilcisi, bu sonuçla birlikte 39 puanla 10. sıraya yükselerek play-off hattının son basamağı olan 7. sıradaki Manisa FK ile arasında 3 puanlık bir fark kaldı. Öte yandan sarı-kırmızılı takım maç sonunda galibiyeti taraftarıyla kutlarken, Göztepe Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu da 3 puanı taraftara armağan ederek, "Taraftarlar hep varlar zaten. Desteklerini hiç esirgemiyorlar sağ olsunlar. Bizim için büyük bir güç arkamızda, 90 dakika hiç susmadılar. 3 puan armağan ettiğimiz için mutluyuz. Onlar da rahat bir şekilde eve dönerler" dedi.

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