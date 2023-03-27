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Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 15:57
Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez'in görevine son verildi.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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