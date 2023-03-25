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Altay Manisa FK: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altay ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Altay'ın ev sahipliğinde oynanan mücadeleden Manisa FK 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 18:28
Altay Manisa FK: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında oynanan Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 29'uncu dakikada Muhammed Mert, 40'ıncı dakikada Ballou ve 90+5'inci dakikada Fernandes atarken, Altay'ın tek golü 34'üncü dakikada Sefa'dan geldi. Bu sonuçla konuk ekip 42 puana ulaşırken, Altay 25 puanda kaldı.

29'uncu dakikada Manisa ekibi golü buldu. Soldan Muhammet Taha Şahin'in ortasında bomboş pozisyonda topla buluşan Muhammed Mert, bekletmeden vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.

34'üncü dakikada Altay skora denge getirdi. Soldan kazanılan serbest vuruşta Özgür ceza sahasına kesti, Sefa'nın uçarak kafa vuruşanda meşin yuvarlak önce direğe çarpıp sonra ağlara gitti: 1-1.

40'ncı dakikada Muhammed Mert'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Ballou, sert bir plaseyle fileleri sarstı: 1-2.

İlk yarı Manisa FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

57'nci dakikada ceza sahasında Metehan'ın Paixao'ya yaptığı müdahale sonrası Hakem Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası pozisyon öncesinde Salih'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.

66'ncı dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Ömer, Paixao'ya gol izni vermedi.

67'nci dakikada konuk ekip kontratağında soldan Fernandes yerden kesti, arka direkteki Prib'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

88'inci dakikada soldan ceza sahasına giren Burak Çoban'ın şutunda top yan direkten döndü.

90+5'inci dakikada Kaan'ın sol kanattan uzun pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Fernandes, meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi: 1-3.

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