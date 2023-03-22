Samsun gün sayıyor

Spor Toto 1. Lig'de lider olan Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağımıza inancımız tam. Gelecek sezon için şimdiden heyecanlıyız" dedi. Şampiyonluk dışında bir ihtimali asla düşünmediklerini belirterek iddialarını ortaya koyan tecrübeli çalıştırıcı, "Samsun kentine uzun süredir sabırla beklediği o mutluluğu yaşatacağız. Tüm çabamız bunun için. Bunun için söz verdik, bu sözü de tutacağız" ifadelerini kullandı. Kadro derinliğine güvendiklerini, tecrübeli bir takım olduklarını da ekleyen Eroğlu, taraftarlara da seslenerek "Taraftarımız varsa her zaman bir kişi fazlayız" dedi.