Haberler TFF 1.Lig Samsun gün sayıyor

Samsun gün sayıyor

Samsunspor’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, “Şampiyon olarak Süper Lig’e çıkacağımıza inancımız tam. Gelecek sezon için şimdiden heyecanlıyız. Sözümüzü tutacağız” diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Samsun gün sayıyor
Spor Toto 1. Lig'de lider olan Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağımıza inancımız tam. Gelecek sezon için şimdiden heyecanlıyız" dedi. Şampiyonluk dışında bir ihtimali asla düşünmediklerini belirterek iddialarını ortaya koyan tecrübeli çalıştırıcı, "Samsun kentine uzun süredir sabırla beklediği o mutluluğu yaşatacağız. Tüm çabamız bunun için. Bunun için söz verdik, bu sözü de tutacağız" ifadelerini kullandı. Kadro derinliğine güvendiklerini, tecrübeli bir takım olduklarını da ekleyen Eroğlu, taraftarlara da seslenerek "Taraftarımız varsa her zaman bir kişi fazlayız" dedi.
DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey, Nayman’ın teklifini kabul ediyor! Osman Bey, Öktem Bey’in intikamını alabilecek mi?
Karar Resmi Gazete'de! Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alacak: Başvurular 22-27 Mart'ta İŞKUR üzerinden
Beşiktaş'tan pazarlıksız Masuaku teklifi!
Kanarya'ya Berisha piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Havaların hakimi Marko Kvasina
Rizespor çok iddialı
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
Ramazan Bayramı ne zaman 2023?
Teravih namazı ne zaman başlıyor 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mertens'in eski takım arkadaşı G.Saray'a geliyor! Mertens'in eski takım arkadaşı G.Saray'a geliyor! 01:08
Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! 00:47
PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe hakkında flaş karar! PFDK'dan G.Saray ve F.Bahçe hakkında flaş karar! 00:46
F.Bahçe Beko evinde kaybetti! F.Bahçe Beko evinde kaybetti! 00:46
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş yanıt! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş yanıt! 00:46
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 00:46
Daha Eski
Arda Güler'den A Milli Takım kampında şık gol! Arda Güler'den A Milli Takım kampında şık gol! 00:46
A Milli Takım'da bir isim daha kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da bir isim daha kadrodan çıkarıldı! 00:46
F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı! "Cesaretiniz varsa..." F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı! "Cesaretiniz varsa..." 00:46
Dursun Özbek isyan etti! "Bunu kabul etmiyoruz" Dursun Özbek isyan etti! "Bunu kabul etmiyoruz" 00:46
Cenk'ten transfer sözleri! Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Cenk'ten transfer sözleri! Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 00:46
F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu 00:46