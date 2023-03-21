Haberler TFF 1.Lig Sıra Altınordu’da!

Sıra Altınordu’da!

17 maçtır kaybetmeyen Samsun, gözünü İzmir ekibine çevirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
Sıra Altınordu’da!

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Samsunspor'da gözler cuma günü oynanacak Altınordu maçına çevrildi. Tam 17 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibinde tek hedef yine 3 puan olacak. Kırmızı-beyazlılar için bu maçın ayrı bir önemi de var. Ligdeki son yenilgisini ilk yarıda Altınordu karşısında yaşayan Samsunspor aynı zamanda rövanşı alacak.

Samsunspor bu sezon ayrıca en uzun namağlup serisi rekorunu da kırmaya yaklaştı. Kulübün en uzun serisi 1984-1985 sezonunda 25 maç olarak dikkat çekiyor. Fethi Demircan'lı Samsunspor, o sezon 25 maç kaybetmeyerek Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti. Kırmızıbeyazlılar, kalan maçlarda mağlup olmazsa seriyi 27'ye taşıyacak ve efsane sezonu geçecek.

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