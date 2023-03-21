Koptu geliyor

Son haftaların formda ekibi Çaykur Rizespor, yakaladığı seriyle Süper Lig yarışındaki iddiasını kanıtladı. Adanaspor (3-0), Bodrumspor (2-1) ve Altay (3-1) galibiyetleriyle coşan Karadeniz ekibi, puanını 46'ya çıkarttı. Mavi-yeşilliler, artık önümüzdeki hafta oynayacağı Eyüpspor maçına odaklandı. İstanbul ekibine konuk olacak Çaykur Rizespor'da tek hedef 3 puan alarak seriyi sürdürmek olacak. Teknik Direktör Bülent Korkmaz da yakaladıkları çıkışı devam ettirmek için sahaya çıkacaklarını söyledi.

3 PUAN BİZİM OLACAK

İyi futbol oynadıklarını belirten Korkmaz, Eyüpspor karşısında da bunu sürdürmek istediklerini ifade etti. Zorlu bir mücadele olacağını kaydeden tecrübeli hoca, "Direkt olarak yarıştaki rakibimizle oynayacağız. Dişe diş bir mücadele olacaktır. Fakat 3 puanı alan taraf biz olacağız. Uzun bir yarışın içinden bu noktaya kadar geldik. Hata yapmadan yola devam etmek istiyoruz. Asıl hedefimiz ilk 2'den Süper Lig'e yükselmek. Bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.