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Manisa FK 0-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Eyüpspor karşılaşmayı Pa Dibba'nın golüyle 1-0 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 15:42 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 15:46
Manisa FK 0-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor, Play-Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 57'nci dakikasında sahneye çıkan Pa Dibba attığı golle konuk takıma 3 puanı getirdi. Bu sonuçla Eyüpspor 53 puana yükseldi, Manisa FK ise 39 puanda kaldı.

9'uncu dakikada Kaan'ın rakip ceza sahası çizgisinin hemen sağından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen topu kaleci Harun son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

11'inci dakikada Cenk'in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

30'uncu dakikada Thill'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Taşkın'ın kafa vuruşunda, kaleci Ömer son anda uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı.

34'üncü dakikada Eyüpspor'da Thill'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Claro topuğuyla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Ters ayakta yakalanan kaleci Ömer, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57'nci dakikada Ömer'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Taşkın topu ön direkten kale içerisine aşırttı. Dibba önüne düşen topu ağlara gönderdi. 0-1

71'inci dakikada Manisa FK savunmasının rakip kaleye gönderdiği topa koşan Adem, Claro'dan kurtardığı topu kafa şutuyla kaleye aşırttı. Kaleci Harun'un kaleye giden topu son anda kornere çeldi.

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