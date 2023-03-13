Eyüpspor - Altay maçı sonrası İbrahim Üzülmez: Bizim için bir iş kazası

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta maçında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Altay'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç öncesinde 2 haftalık bir maç kazanma serisi yakaladıklarını aktaran İbrahim Üzülmez, "Bir avantaj yakalamak istiyorduk. Bundan sonraki haftalar için bir kredi yakalamak istiyorduk. İlk 45 dakikaya baktığınız zaman saha içerisinde hiçbir şey yapmayan bir takım görüntüsündeydik. Pozisyonumuz yok, rakibe uzak oynadık. Rakibe de ilk 45 dakikalık süre içerisinde ekmeğine de yağ sürdük. Beklediğimizin çok uzağında bir performans sergiledik. İkinci yarıda 3 oyuncu değişikliğiyle birlikte yapılması gereken her şeyi yaptık. Pozisyona girdik, direkten döndü, dönen topları kazandık, rakibe baskı kurduk. Yaklaşık 18 veya 20'ye yakın pozisyonumuz var. Ama tabii ki bu kadar baskıyı golle sonuçlandıramadıktan sonra puan ya da puanlar alamıyorsunuz. Dolasıyla kendi adımıza şansız bir geceydi. Bu zamana kadar hakemlerle ilgili bir şey söylemedim. Buraya gelen hakemler çok raht maç yönetiyor. Yerde yatan oyuncu 3 dakika kalkmıyor derken aramızda bir maç oynandı işte. Öz eleştiri yapacağız tabii. Bunları söylediğimizde insanlar tabii bizi eleştirecek. Maalesef biz kendi oyunumuza baktığımız zaman 45 dakika beklentilerin uzandığında bir futbol, ikinci yarı kazanmak adına her türlü hamleyi yaptık ama o golü atamadıktan sonra kaybediyorsunuz. Üzüntülüyüz ama şampiyonlukta bu tür mağlubiyetler oluyor. Buraya kadar ben ve oyuncularım getirdi. Tekrardan bir seri yakalamak istiyoruz. Önümüzde çok önemli bir Manisa deplasmanı var. Biz hedeflerimizi biliyoruz. Bugün bizim için bir iş kazası. İkinci yarıya baktığınız zaman da maçı kaybedecek bir oyun oynamadığımızı düşünüyorum. Yediğimiz gol, bizim klasımıza yakışmayan bir gol. Gol öncesinde çok söyledim oyuncularıma, uyardım ama çok amatörce bir gol yedik. Rakibimize de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.