Ozan'dan kötü haber

Lider Eyüpspor'la karşılaşacak Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç'ten kötü haber geldi. Geçen hafta sarı kart cezalısı olan tecrübeli eldiven, şimdi de dizinden sakatlık yaşadı. Eyüpspor karşısında görev alamayacak Ozan'ın takıma dönmesinin 2 haftayı bulacağı bildirildi.
LiderEyüpspor'la karşılaşacak Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç'ten kötü haber geldi. Geçen hafta sarı kart cezalısı olan tecrübeli eldiven, şimdi de dizinden sakatlık yaşadı. Eyüpspor karşısında görev alamayacak Ozan'ın takıma dönmesinin 2 haftayı bulacağı bildirildi.