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Altınordu fırsat arıyor

Keçiörengücü'ne konuk olacak 18'inci basamaktaki Altınordu için bu hafta fırsat haftası olabilir. İzmir ekibi, kazanarak ateş hattından çıkmayı hedeflerken; 17 puanlı Denizlispor evinde 18 puanlı Erzurumspor'la karşılaşacak. 17 puanlı Gençlerbirliği'nin bu hafta bay takım olması Altınordu açısından Keçiörengücü sınavının önemini artırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Altınordu fırsat arıyor
Keçiörengücü'ne konuk olacak 18'inci basamaktaki Altınordu için bu hafta fırsat haftası olabilir. İzmir ekibi, kazanarak ateş hattından çıkmayı hedeflerken; 17 puanlı Denizlispor evinde 18 puanlı Erzurumspor'la karşılaşacak. 17 puanlı Gençlerbirliği'nin bu hafta bay takım olması Altınordu açısından Keçiörengücü sınavının önemini artırdı.
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