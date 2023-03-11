Altınordu fırsat arıyor

Keçiörengücü'ne konuk olacak 18'inci basamaktaki Altınordu için bu hafta fırsat haftası olabilir. İzmir ekibi, kazanarak ateş hattından çıkmayı hedeflerken; 17 puanlı Denizlispor evinde 18 puanlı Erzurumspor'la karşılaşacak. 17 puanlı Gençlerbirliği'nin bu hafta bay takım olması Altınordu açısından Keçiörengücü sınavının önemini artırdı.
Keçiörengücü'ne konuk olacak 18'inci basamaktakiAltınordu için buhafta fırsat haftası olabilir.İzmir ekibi, kazanarak ateşhattından çıkmayı hedeflerken;17 puanlı Denizlisporevinde 18 puanlı Erzurumspor'lakarşılaşacak. 17 puanlıGençlerbirliği'nin bu haftabay takım olması Altınorduaçısından Keçiörengücü sınavınınönemini artırdı.