Göztepe’de Köybaşı etkisi

Göztepe'nin sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği 33 yaşındaki sol beki İsmail Köybaşı, bu sezon ligde 3 gol, 2 asist yaparak 5 gole doğrudan katkı verdi. Sarı-kırmızılılarda, tecrübeli savunma oyuncusunu bu alanda sadece, 10 gole katkı veren kaptan Yasin Öztekin geride bıraktı. İsmail Köybaşı, ligde 20 karşılaşmada boy gösterdi.
Göztepe'nin sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği 33 yaşındaki sol beki İsmail Köybaşı, bu sezon ligde 3 gol, 2 asist yaparak 5 gole doğrudan katkı verdi. Sarı-kırmızılılarda, tecrübeli savunma oyuncusunu bu alanda sadece, 10 gole katkı veren kaptan Yasin Öztekin geride bıraktı. İsmail Köybaşı, ligde 20 karşılaşmada boy gösterdi.