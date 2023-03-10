Erce Kardeşler Bursaspor'da

Hatayspor'un başarılı kalecisi Erce Kardeşler, deprem felaketi nedeniyle takımının ligden çekilmesiyle, sezon sonuna kadar Bursaspor'da çalışacak. 29 yaşındaki eldiven, aynı zamanda 1986 yılında Türkiye Kupası'nı kazanan Bursaspor' un kalesini koruyan Eser Kardeşler'in oğlu.
Hatayspor'unbaşarılı kalecisi Erce Kardeşler, deprem felaketi nedeniyle takımının ligden çekilmesiyle, sezon sonuna kadar Bursaspor'da çalışacak. 29 yaşındaki eldiven, aynı zamanda 1986 yılında Türkiye Kupası'nı kazanan Bursaspor' un kalesini koruyan Eser Kardeşler'in oğlu.