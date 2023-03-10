Çok değerli 1 puan

Düşme hattındaki direkt rakibi G.Birliği karşısında deplasmandan golsüz beraberlikle ayrılan Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, umut dağıttı. Başkan Uz, "Aldığımız bir puan hem moral hem de puan cetvelinde bulunduğumuz konum açısından çok değerli" diye konuştu.
Düşme hattındaki direkt rakibi G.Birliği karşısında deplasmandan golsüz beraberlikle ayrılan Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, umut dağıttı. Başkan Uz, "Aldığımız bir puan hem moral hem de puan cetvelinde bulunduğumuz konum açısından çok değerli" diye konuştu.