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Bodrum'u yeneceğiz

Rizespor'un Nijeryalı sol açığı Olawoyin, Bodrum'da kazanıp Yılport Samsunspor mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Bodrum'u yeneceğiz

Spor Toto 1. Lig'de 12 Mart Pazar günü deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak Ç.Rizespor'da İbrahim Olawoyin, Bodrum deplasmanına galibiyet için gittiklerini söyledi. Zor bir maça çıkacaklarına dikkati çeken 25 yaşındaki genç futbolcu, "Bodrumspor maçına odaklandık. Bodrum'a maçı kazanmaya gideceğiz. Samsunspor maçında aldığımız mağlubiyeti hem biz hem de taraftarımız unutmak istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Hocalarımız mental olarak iyi hazırladı. Biz de kendimizi hazır hissediyoruz" diye umut dağıttı.

RİZE'DE ÇOK MUTLUYUM

Olawoyin, Rize'de olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Nijeryalı kanat oyuncusu, "İki aydır iyi bir ortamda çalışıyorum. Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Umarım sonuna kadar böyle devam eder ve hedefimiz olan Süper Lig'e yükseliriz" diye iddialı konuştu.

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