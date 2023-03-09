Ünal sınıfta kaldı

Altınordu'da 1. Lig'in 19. haftasında takımın başına geçen Teknik Direktör Gökhan Ünal, 6 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. İzmir ekibi, son 4 maçlık süreçte hiç kazanamazken, sadece 1 beraberlik alabildi. Altınordu, 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
Altınordu'da 1. Lig'in 19. haftasında takımın başına geçen Teknik Direktör Gökhan Ünal, 6 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. İzmir ekibi, son 4 maçlık süreçte hiç kazanamazken, sadece 1 beraberlik alabildi. Altınordu, 17 puanla 16. sırada yer alıyor.