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Ünal sınıfta kaldı

Altınordu'da 1. Lig'in 19. haftasında takımın başına geçen Teknik Direktör Gökhan Ünal, 6 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. İzmir ekibi, son 4 maçlık süreçte hiç kazanamazken, sadece 1 beraberlik alabildi. Altınordu, 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Ünal sınıfta kaldı
Altınordu'da 1. Lig'in 19. haftasında takımın başına geçen Teknik Direktör Gökhan Ünal, 6 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. İzmir ekibi, son 4 maçlık süreçte hiç kazanamazken, sadece 1 beraberlik alabildi. Altınordu, 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
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